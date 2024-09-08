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Новости 16:20

На избирательном участке в Петербурге обнаружили ручку с исчезающими чернилами

фото ЗакС политика На избирательном участке в Петербурге обнаружили ручку с исчезающими чернилами

В Петербурге во время выборов на избирательном участке №124 изъяли ручку с исчезающими чернилами, об этом 8 сентября сообщили в городском медиацентре "Выборы 2024".

Ручку обнаружили на участке в муниципальном округе "Васильевский". По словам члена избиркома Юрия Кузьмина, ручку изъяли сразу же.

"Мы предупредили все избирательные комиссии о том, что такие провокации возможны, и поручили проверить все ручки, особенно те, которые лежат в кабинках для голосования. Мы воспринимаем это как провокацию, которая была купирована вовремя", – сказал Кузьмин.

Напомним, что в школу №385, в которой располагаются избирательные участки, проникли два человека. Оказалось, что, по словам члена городского избиркома Юрия Кузьмина, председатель УИК №2328 забыл в школе телефон.

Фото: ЗАКС.Ру


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