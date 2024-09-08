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Новости 18:18

Поставщик питания в школы прокомментировал отравления членов УИК в Петербурге

фото ЗакС политика Поставщик питания в школы прокомментировал отравления членов УИК в Петербурге

Генеральный директор компании "Артис-детское питание", которая производит готовое питание для школ, прокомментировал массовое отравление на петербургских выборах, об этом 8 сентября написали 78.ru.

Глава АО "Артис-детское питание" Михаил Ляско заявил, что его предприятие не заключало контракты на поставку питания в участки и специализируется только на школьном питании.

"Это наша добрая воля. Отчасти – благотворительность. Мы всегда исторически помогали организации выборов. Мы считаем это своей какой-то обязанностью. Естественно, выборы закончились, мы ничего не поставляем", – сказал Ляско.

Он добавил, что следит за проверками, чтобы узнать, на каком этапе производства случились проблемы.

Напомним, что в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга возбудили уголовное дело из-за отравления работников УИК.

Фото: ЗАКС.Ру


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