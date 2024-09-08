В Горизбиркоме заявили о нескольких бюллетенях с невычеркнутым кандидатом

Случаи предоставления избирателям бюллетеней с выбывшим из выборной гонки кандидатом действительно произошли на территории МО "Лиговка-Ямская", признал 8 сентября представитель Горизбиркома Юрий Кузьмин. По его словам, речь идет о буквально нескольких бюллетенях, которые при подсчете будут признаны недействительными.

Кузьмин рассказал, не упоминая имени, о кандидате в муниципальный совет, который был снят с выборов по суду, после чего обжаловал решение в апелляционной и кассационной инстанции.

— Избирательная комиссия подстраховалась и напечатали избирательные бюллетени с этим кандидатом, потому что, вполне возможно, его бы восстановили в кассационной инстанции. Не восстановили и, по закону, этот кандидат вычеркивается ручкой. <...> Это было сделано во всех участковых избирательных комиссиях этого округа, но в нескольких бюллетенях это не досмотрели. <...> Таких бюллетеней буквально единицы, они просто попадут в недействительные, — заверил Кузьмин.

Днем в воскресенье лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров опубликовал фотографию избирательного бюллетеня с невычеркнутой фамилией бывшего кандидата Татьяны Сулягиной, которая была отстранена от выборов по решению Смольнинского районного суда. Корреспонденту ЗАКС.Ру активист заявил, что речь идет об УИК № 2270.

Регистрация Сулягиной кандидатом была отменена по иску ее конкурентки за место в совет "Лиговки-Ямской".

Корреспондент ЗАКС.Ру побывал на УИК № 2270, однако получить подтверждение или опровержение информации ему не удалось. Председатель комиссии наотрез отказалась разговаривать на эту тему и рекомендовала обращаться в ТИК. На УИК №№ 2265 и 2269, относящихся к тому же округу, председатели оказались более словоохотливы. В обоих случаях они показали бюллетени, в которых фамилия Сулягиной была вычеркнута.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру