Конкуренты на выборах подали иски к Кострову и Серой

Смольнинский районный суд рассмотрит административные иски в отношении главы "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова и экс-депутата МО "Смольнинское" Дианы Серой. Первый иск был зарегистрирован 20 августа, второй — днем 21 августа.

Истцом по делу Кострова выступает его соперник в МО "Литейный округ" Дмитрий Казарин, также ответчиком по иску указана ТИК № 16. Казарин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, при этом ранее он участвовал в праймериз "Единой России". До этого ему удалось добиться снятия с выборов в том же округе самовыдвиженца Александра Изотова.

Как сообщил Костров в своем Telegram-канале, претензии истца связаны с постом в группе возглавляемого им движения. Выпущенный 8 августа текст был посвящен планам строительства пассажирского терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали рядом с Московским вокзалом. Общая тональность поста была критической по отношению к проекту.

Отметим, что изначально Костров был зарегистрирован кандидатом в трех муниципалитетах. Позже суд снял его с выборов в "Смольнинском" и МО "Владимирский округ" по искам соперников.

Серая баллотируется в МО "Малая Охта" и МО "Лиговка-Ямская". Самовыдвиженка Елена Калинина обратилась в суд к ней и к ТИК № 64. В беседе с ЗАКС.Ру Серая отказалась говорить о сути поданного иска.

Ранее Калинина добилась снятия с выборов в "Лиговке-Ямской" кандидатов Дмитрия Ильина, Татьяны Сулягиной и Румиля Фаттахова. Во всех трех случаях ее претензии касались величины строчек в подписных листах выдвиженцев.

Накануне стало известно об иске в отношении главы петербургского отделения "Общество.Будущее" Саввы Федосеева, который баллотируется в "Литейном округе". Иск к нему и ТИК № 16 подал его конкурент на выборах Равшанбек Курбанов. По утверждению Федосеева, истец заявил о незаконном использовании своих фотографий в предвыборной агитации конкурента.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру