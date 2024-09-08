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Вход на станцию "Площадь Восстания" ограничат все-таки в сентябре

фото ЗакС политика Вход на станцию "Площадь Восстания" ограничат все-таки в сентябре

Вход на станцию петербургского метрополитена "Площадь Восстания" все-таки ограничат на вход в сентябре из-за капитального ремонта, об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе городской подземки.

Вход в вестибюль станции будет ограничен по буднем дням с 17 до 19 часов с 10 сентября по 8 ноября. Ранее сообщалось, что ремонт перенесли на октябрь, а должны были провести изначально в конце августа.

Уточняется, что при необходимости интервал времени ограничения работы станции на вход могут поменять из-за пассажиропотока. В метрополитене попросили планировать маршрут заранее.

Фото: ЗАКС.Ру


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