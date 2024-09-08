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Первые протоколы обработаны: На выборах губернатора лидирует Беглов

фото ЗакС политика Первые протоколы обработаны: На выборах губернатора лидирует Беглов

По результатам обработки первых 0,05% протоколов на выборах губернатора Петербурга лидирует действующий глава города Александр Беглов. Его результат на данный момент составляет 70,97% из учитанных голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте оказывается депутат Законодательного собрания Максим Яковлев (ЛДПР) с 11,61%. Третье место за представителем партии "Зеленые" Павлом Брагиным - 10,32%. Замыкает четверку по результатам обработки первых протоколов Сергей Малинкович, выдвинутый партией "Коммунисты России".

Избирательные участки в Петербурге после трехдневного голосования закрылись в 20:00 8 сентября. По состоянию на 18:00 явка на выборах губернатора составляла 32,28%. 

В петербургском медиацентре "Выборы-2024" представили данные экзит-поллов. Согласно этим опросам, Беглов лидирует с результатом 63%. Яковлев так же на втором месте с 13%. У Брагина и Малинковича, по данным экзит-полла, может быть поддержка 7 и 4 % избирателей соответственно. 10% опрошенных отказались отвечать, за кого голосовали, а 3% испортили бюллетень. В опросе приняли участие 53,8 тысяч человек.

После закрытия участков начался подсчет голосов. Из некоторых участковых избирательных комиссий наблюдатели сообщают о конфликтах. Так партия "Справедливая Россия" в своем Telegram-канале заявила, что их наблюдателя вытолкали с участка в МО "Парголово". 

фото ЗАКС.Ру


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