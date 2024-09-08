По итогам обработки 8,66% бюллетеней Беглов набирает почти две трети голосов

Действующий губернатор Александр Беглов набирает 60,75% голосов по итогам обработки 8,66% бюллетеней, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии.

На втором месте располагается депутат Заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев с 19,05% голосов. На третьем месте находится выдвиженец от "Зеленых" Павел Брагин, он набирает 10,66%. Глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович замыкает четверку кандидатов с 6,84% голосов по результатам обработанных протоколов.

Напомним, что по итогам обработки 0,05% бюллетеней Беглов набирал 70,97 % голосов.

Выборы в Петербурге продолжались в течение трех дней с 6 по 8 сентября. Помимо губернатора, горожане выбирали муниципальных депутатов во всех МО, кроме одного, а в 18-м округе проходили довыборы в ЗакС.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру