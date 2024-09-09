Слуцкий: ЛДПР подставит Беглову плечо

Партия ЛДПР готова подставить плечо Александру Беглову на посту губернатора, заявил ее глава Леонид Слуцкий в эфире телеканала "78". Политик выразил уверенность в переизбрании градоначальника.

— Наш кандидат и его участие в выборах — это очень важно, это знаково, это для нас хорошая школа, — заявил Слуцкий. При этом он выразил уверенность в победе Беглова на выборах.

Кандидатом от партии на выборах губернатора выступал депутат Заксобрания Максим Яковлев. По итогам обработки 26 % бюллетеней он занимает второе место после Беглова, следует из данных ЦИК.

— Конечно, официальные данные будут чуть-чуть позднее, но ЛДПР подставит плечо губернатору, как это было всегда, — пообещал Слуцкий и похвалил Беглова за "результаты, которые, к сожалению, не достигнуты, не реализованы в большинстве пока субъектов Федерации".

Выборы губернатора завершились в Петербурге в 20:00 воскресенья, 8 сентября. Параллельно им проходили муниципальные выборы и довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Андрей Казарлыга, фото