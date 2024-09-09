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Более четверти протоколов обработано: У Беглова 60,61% голосов

фото ЗакС политика Более четверти протоколов обработано: У Беглова 60,61% голосов

Действующий губернатор Александр Беглов продолжает лидировать на выборах в Петербурге. По итогам обработки 26% протоколов у чиновника 60,61% голосов избирателей. Данные об ходе подсчета транслирует Центральная избирательная комиссия.

На втором месте по-прежнему кандидат ЛДПР, депутат Законодательного собрания Максим Яковлев с 18,76%. Третье место осталось за кандидатом "Зеленых" Павлом Брагиным - 10,41%. Замыкает четверку кандидатов представитель "Коммунистов России" Сергей Малинкович - его поддержали 7,55% избирателей. 

Выборы губернатора Петербурга проходили с 6 по 8 сентября. Также петербуржцы голосовали за своих кандидатов в депутаты муниципальных советов и на довыборы в Законодательное собрание. На последних лидирует телеведущий Александр Малькевич. 

фото ЗАКС.Ру


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