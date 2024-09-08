На довыборах в ЗакС лидирует Малькевич

Медиаменеджер Александр Малькевич по итогам обработки 2,5% протоколов набирает 55,35% голосов избирателей на довыборах депутата Законодательного собрания по 18-му округу, данные об этом опубликовал в соцсетях глава Горизбиркома Максим Мейксин. Малькевича выдвинула партия "Единая Россия".

На втором месте оказывается Евгений Ененков из ЛДПР с 10,77%. С небольшим отрывом от него следует Андрей Денисов ("Новые люди") - у него 10,7%.

Александр Михайлов из КПРФ пока получил 10,4% голосов избирателей 18-го округа. Замыкает пятерку кандидатов представитель "Справедливой России - За правду" Александр Колос.

Напомним, желание претендовать на освободившееся место в Законодательном собрании Петербурга изъявляли изначально шесть кандидатов. Но представительнице "Яблока" Ольге Юркевич ТИК № 6 отказала в регистрации из-за претензий к мероприятию, на котором партия выдвинула кандидатку.

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