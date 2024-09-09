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Новости 2:59

Более половины протоколов по довыборам депутата ЗакСа обработано

фото ЗакС политика Более половины протоколов по довыборам депутата ЗакСа обработано

Кандидат от "Единой России" Александр Малькевич продолжает лидировать на выборах депутата Законодательного собрания Петербурга по 18-му округу. Согласно опубликованным главой Горизбиркома Максимом Мейксиным данным, после обработки более чем половины протоколов Малькевич набирает 50,26% голосов.

На второе место переместился кандидат от КПРФ Александр Михайлов - у него 14,29%. На третьей строчке находится представитель "Новых людей" Андрей Денисов (12,04%).  Четвертое и пятое место занимают Евгений Ененков от ЛДПР и Александр Колос от "Справедливой России - За правду" с 9,8 и 9,4% соответственно. 

Напомним, место депутата в седьмом созыве городского парламента освободилось после того, как летом 2023 года по собственному желанию сложил свои полномочия единоросс Алексей Далматов

фото ЗАКС.Ру


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