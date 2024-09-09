Более половины протоколов по довыборам депутата ЗакСа обработано

Кандидат от "Единой России" Александр Малькевич продолжает лидировать на выборах депутата Законодательного собрания Петербурга по 18-му округу. Согласно опубликованным главой Горизбиркома Максимом Мейксиным данным, после обработки более чем половины протоколов Малькевич набирает 50,26% голосов.

На второе место переместился кандидат от КПРФ Александр Михайлов - у него 14,29%. На третьей строчке находится представитель "Новых людей" Андрей Денисов (12,04%). Четвертое и пятое место занимают Евгений Ененков от ЛДПР и Александр Колос от "Справедливой России - За правду" с 9,8 и 9,4% соответственно.

Напомним, место депутата в седьмом созыве городского парламента освободилось после того, как летом 2023 года по собственному желанию сложил свои полномочия единоросс Алексей Далматов.

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