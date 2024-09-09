Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования из-за кончины главы КВН Александра Маслякова, об этом 8 сентября сообщали в пресс-службе Смольного.

"Безгранично талантливый, невероятно яркий, оптимистичный человек, на протяжении десятилетий Александр Васильевич Масляков был кумиром поколений, легендарным телеведущим", – сказал Беглов.

Также губернатор отметил, что в России миллионы людей с восторгом смотрели юмористическую передачу Маслякова КВН. По мнению Беглова, Масляков дарил радость и веру в успех.

В конце градоначальник пожелал ему светлой памяти.

Фото: ЗАКС.Ру