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Новости 9:47

Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования из-за кончины главы КВН Александра Маслякова, об этом 8 сентября сообщали в пресс-службе Смольного.

"Безгранично талантливый, невероятно яркий, оптимистичный человек, на протяжении десятилетий Александр Васильевич Масляков был кумиром поколений, легендарным телеведущим", – сказал Беглов.

Также губернатор отметил, что в России миллионы людей с восторгом смотрели юмористическую передачу Маслякова КВН. По мнению Беглова, Масляков дарил радость и веру в успех.

В конце градоначальник пожелал ему светлой памяти. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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