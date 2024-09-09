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Новости 10:18

В Петербурге наблюдателю вменили дискредитацию армии из-за надписи на бюллетене

фото ЗакС политика В Петербурге наблюдателю вменили дискредитацию армии из-за надписи на бюллетене

В Петербурге в отношении наблюдательницы Марины Поповой составили административный протокол по статье о дискредитации армии (ст.20.3.3 КоАП РФ), об этом 9 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Также, как уточняет издание, в отношении Поповой составили протокол о мелком хулиганстве. Девушку увезли с участка в ИТМО на третий день выборов в Петербурге – в воскресенье утром, 8 сентября.

Один из членов комиссии заметил бюллетень с надписью, которая может дискредитировать ВС РФ. После этого было сделано обращение в полицию. Свидетель подтвердил, что голосовала именно Марина Попова.

Фото: ЗАКС.Ру


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