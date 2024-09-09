Итоговая явка на выборах губернатора составила 37,76%

За три дня голосования явка на выборах губернатора Петербурга составила 37,76%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 9 сентября. Победителем голосования стал действующий губернатор Александр Беглов по итогам обработки всех бюллетеней.

"Это достаточно существенно выше, чем аналогичная явка на выборах губернатора Петербурга в 2019 году", - добавил Мейксин.

На предыдущих выборах губернатора в 2019 году явка составила 30,07% от общего числа избирателей. Тогда проголосовали 1,147 млн человек. Кандидатуру Александра Беглова тогда поддержали 734 тысячи человек.

Второе место на выборах занял депутат Заксобрания Максим Яковлев, которого выдвинула ЛДПР. Он получил 18,34% голосов. Мундеп Павел Брагин от партии "Зеленые" получил 11,79%. Последнее место занял лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович - 8,06%.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру