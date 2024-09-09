Песков назвал победу "Единой России" на выборах уверенной

В Кремле считают, что результаты "Единой России" на прошедших выборах хорошие, об этом 9 сентября пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

По словам чиновника, исполняющие обязанности руководителей регионов от партии уверенно победили на выборах. Он отметил, что все получили довольно хорошие результаты.

"Мы видим достаточно уверенные, высокие результаты партии власти", – сказал Песков.

Также он отметил, что организация выборов тоже была на высоком уровне. Подробно эту тему Песков обсуждать не стал и призвал дождаться комментариев от Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что в Петербурге от партии "Единая Россия" на выборах губернатора баллотировался Александр Беглов. После проверки 100% бюллетеней он занял первое место с 59,8% голосов.

Фото: сайт Кремля