В Петербурге возможны новые температурные рекорды в следующие дни

Во второй половине наступившей недели в Петербурге не исключено установление новых температурных рекордов, сообщил 9 сентября главный синоптик города Александр Колесов. При этом он допустил возможность дождей и увеличения облачности в середине семидневки.

В связи с медленным перемещением антициклона к Уралу в Петербурге возможно усиление ветра во вторник, предупредил Колесов. При этом температура в первые два дня недели ожидается на пределе погодных максимумов прежних лет.

"Даже если сегодня не получится перекрыть экстремумы температуры, то предстоящая погода даст еще такой шанс. 13 и 14 сентября в Санкт-Петербурге достаточно низкие дневные экстремумы, ниже +25 гр., а по прогнозу в эти дни температура вероятна и за +25 гр. Так что ждём и наблюдаем за погодой дальше", — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что во вторник температура воздуха в Петербурге ожидается на уровне +27 градусов по Цельсию.

Фото: ЗАКС.Ру