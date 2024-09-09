На зарядки для электромобилей в Петербурге потратят почти 170 млн рублей

До конца 2024 года В Петербурге планируется потратить почти 170 млн рублей на развитие инфраструктуры для электромобилей, сообщили 9 сентября в пресс-службе губернатора. Как сообщается, постановление об этом подписал глава города Александр Беглов.

Согласно документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать субсидии на компенсацию части средств, потраченных на закупку оборудования и подсоединение зарядных устройств для электромобилей к сетям. До конца года в городе планируется обустроить 61 такую зарядку.

"В 2024 году запланировано строительство 61 объекта зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта", — говорится в сообщении Смольного.

На эти цели в городе рассчитывают потратить 168,4 млн рублей. Из этой суммы город предоставит 102,7 млн рублей, а еще 65,7 млн рублей поступят из федерального бюджета.

О планах обустроить в 2024 году 61 зарядное устройство для электромобилей стало известно еще в феврале. Как сообщалось, в 2023 году в городе ввели в эксплуатацию 45 подобных станций.

Фото: ЗАКС.Ру