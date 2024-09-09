В Петербурге задержана завпроизводством готовой еды по делу об отравлении на УИК

В Петербурге задержана заведующая производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, сообщили 9 сентября в Главном следственном управлении регионального СК. Причиной послужил инцидент с пищевым отравлением на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах.

"По подозрению в совершении услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья граждан, задержана заведующая производством отдела питания организации, где производились готовые обеды", — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанной решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Следственные действия в связи с инцидентом продолжаются.

Об отравлении на избирательных участках стало известно 7 сентября. СК возбудил в связи с инцидентом уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным ведомства, всего к медикам обратились около 30 пострадавших.

Фото: ЗАКС.Ру