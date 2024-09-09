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Новости 16:59

Матвиенко заявила, что обновление СФ после выборов не будет затягиваться

фото ЗакС политика Матвиенко заявила, что обновление СФ после выборов не будет затягиваться

Процесс обновления Совета Федерации после прошедших выборов должен будет пройти без задержек, заявила глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко 9 сентября. По ее оценкам, состав органа должен будет существенно обновиться.

"Состав Совета Федерации существенно обновится и, я думаю, что этот процесс не будет затягиваться. Даже на первом заседании мы сможем поздравить часть сенаторов, кто переподтвердил свои полномочия либо вновь избрался", — передает слова Матвиенко ТАСС.

Как отмечает информагентство, первое пленарное заседание осенней сессии должно состояться 25 сентября.

Выборы в рамках Единого дня голосования завершились в России в минувшее воскресенье вечером. Согласно данным Центризбиркома, в Петербурге на выборах губернатора предварительно победил Александр Беглов. Согласно плакатам на избирательных участках, в качестве возможных кандидатур для сенатора от региона он указывал Елену Лозко, Игоря Максимцева и нынешнюю главу Совфеда Валентину Матвиенко.

Фото: ЗАКС.Ру


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