Матвиенко заявила, что обновление СФ после выборов не будет затягиваться

Процесс обновления Совета Федерации после прошедших выборов должен будет пройти без задержек, заявила глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко 9 сентября. По ее оценкам, состав органа должен будет существенно обновиться.

"Состав Совета Федерации существенно обновится и, я думаю, что этот процесс не будет затягиваться. Даже на первом заседании мы сможем поздравить часть сенаторов, кто переподтвердил свои полномочия либо вновь избрался", — передает слова Матвиенко ТАСС.

Как отмечает информагентство, первое пленарное заседание осенней сессии должно состояться 25 сентября.

Выборы в рамках Единого дня голосования завершились в России в минувшее воскресенье вечером. Согласно данным Центризбиркома, в Петербурге на выборах губернатора предварительно победил Александр Беглов. Согласно плакатам на избирательных участках, в качестве возможных кандидатур для сенатора от региона он указывал Елену Лозко, Игоря Максимцева и нынешнюю главу Совфеда Валентину Матвиенко.

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