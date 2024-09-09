"Фонтанка": В адресную программу внесли участок линии метро до Кирочной улицы

Проектирование отрезка Красноселько-Калининской линии метрополитена между Обводным каналом и Кирочной улицей должно стартовать в 2025 году, передает 9 сентября "Фонтанка". Как сообщается, общая стоимость работ составляет более 100 млрд рублей.

Участок между планируемыми станциями "Каретная" и "Суворовская-1" внесен в адресную инвестиционную программу на 2025-2027 годы, утверждает издание. На проектирование и строительство отрезка планируется потратить суммарно 101 млрд рублей, из которых 207 млн вписаны на следующий год. В 2026 году траты должны будут составить 3,3 млрд рублей, в 2027 году — 18 млрд рублей. Сами работы запланированы на 2025-2028 годы, уточняет "Фонтанка".

Ранее сообщалось о планах потратить 35 млрд рублей на строительство метрополитена в следующем году.

Фото: ЗАКС.Ру