Действующий губернатор Александр Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в выборах в своем еженедельном обращении по "Радио России" 9 сентября. По его мнению, горожане пришли на выборы ради того, чтобы одобрить курс на развитие Петербурга. Также он высказал мнение, что действия городских властей якобы вернули горожанам веру в себя.

— Хотел бы сказать спасибо всем, кто принял участие в выборах. <...> Петербуржцы пришли на выборы, чтобы поддержать курс на развитие города, на продолжение строительства мегаполиса XXI века. За прошедшие пять лет мы вернули петербуржцам веру в себя и в то, что Северная столица России может меняться к лучшему. Это самое главное наше достижение, — поделился мнением Беглов.

Губернатор пообещал слушателям "еще более стремительное развитие" города в следующие годы. По его словам, к 2030 году Петербург "предстанет совсем другим городом", комфортным для всех поколений его жителей.

Отдельно градоначальник отметил уровень явки, который, по его словам, превышает прогнозы социологов. Напомним, Горизбирком сообщил днем в понедельник о том, что явка на губернаторских выборах составила 37,76 %. На предыдущих выборах в 2019 году она равнялась 30,07 %.

Фото: ЗАКС.Ру