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Муниципал 20:16

Кандидат в губернаторы Брагин остался муниципалом "Ульянки"

фото ЗакС политика Кандидат в губернаторы Брагин остался муниципалом "Ульянки"

В муниципальном совете МО "Ульянка" в новом созыве будут заседать представители четырех партий: "Единой России", "Новых людей", "Зеленых" и ЛДПР. Решения о подведении итогов выборов в муниципалитете опубликованы на сайте ТИК №42.

Занявшему третье место на губернаторских выборах представителю партии "Зеленые" Павлу Брагину удалось вновь стать муниципальным депутатом. От его партии в городе, по данным Горизбиркома, избрались всего двое кандидатов. 

От "Новых людей" в "Ульянке" победителями стали Павел Кондрашов, Елена Целоусова и Ирина Громыко. ЛДПР в совете представят Яна Адаменя и Ольга Субота. 

Большинство мест в совете заняла "Единая Россия". Депутатами стали 14 кандидатов от этой партии, среди которых глава муниципалитета Оксана Хлебникова. 

фото ЗАКС.Ру


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