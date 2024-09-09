Горелкин: ФАС проверит жалобы на снижение скорости интернета при его раздаче

Федеральная антимонопольная служба проверит жалобы пользователей на замедление интернета при раздаче трафика, сообщил 9 сентября зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. По словам депутата, операторы принялись снижать скорость при раздаче после превышения некоторого порога.

По словам Горелкина, в кулуарах представители сотовых компаний говорят о том, что были вынуждены пойти на подобные меры. Причиной этого он назвал замедление YouTube через кабельные каналы, которое, по его словам, вызвало нагрузку на мобильные сети.

Депутат полагает, что в ситуацию следует вмешаться Роскомнадзору. "Мне вот очень интересно, что за хитрые маршруты до YouTube используют сотовые операторы? Надеюсь, они не практикуют инструменты искажения трафика и тем самым не подвергают своих абонентов риску получить доступ к каким-нибудь запрещенным ресурсам из особого реестра", — написал он.

Ранее петербургский коммунист Александр Рогожкин обратился в Минцифры и РКН с просьбой не замедлять YouTube. В ответ в министерстве пожаловались на "многочисленные нарушения российского законодательства" со стороны головной компании Google.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"