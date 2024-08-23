Минцифры пожаловалось на Google в ответе петербургскому коммунисту

Компания Google систематически нарушает российское законодательство, что дает государству основания для принятия ответных мер, говорится в ответе Минцифры на запрос кандидата в МО "Волковское" от КПРФ Александра Рогожкина. Копию полученного ответа на просьбу не замедлять YouTube коммунист опубликовал в своем Telegram-канале 23 августа.

"Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. В настоящее время у государства достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной", — говорится в ответе Минцифры на обращение Рогожкина.

Документ подписан заместителем директора Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Екатериной Часовской. В тексте говорится о том, что Google "уже два года как официально не осуществляет деятельность в России" и не поддерживает инфраструктуру своих кэширующих сервисов в местных сетях связи, что приводит к ухудшению работы сервиса. При этом компания занимается блокировками каналов российских СМИ, журналистов, общественных деятелей и музыкантов.

"Всего заблокировано более 200 российских каналов. Только в этом году — более 80 аккаунтов", — подчеркнули в ведомстве и добавили, что общая сумма наложенных на Google штрафов превысила 25 млрд рублей за три года.

В конце июля депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление работы YouTube в России. Вскоре пользователи сервиса столкнулись с проблемами при просмотре роликов. О том, что Рогожкин направил свой запрос в Минцифры и РКН, коммунист сообщил ЗАКС.Ру 7 августа. В своем письме он ссылался на поступающие к нему жалобы петербуржцев.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру