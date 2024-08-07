Кандидат в депутаты МО "Волковское" обратился в Минцифры и РКН с просьбой не блокировать YouTube

Член партии КПРФ, кандидат в депутаты МО "Волковское" Александр Рогожкин направил письмо главы Министерству цифрового развития Максуту Шадаеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой не препятствовать работе видеохостинга YouTube на территории России. Об этом кандидат в мундепы сообщил ЗАКС.Ру 7 августа.

В своем письме Рогожкин пояснил, что с жалобами на проблемы в работе сервиса к нему обращались жители Петербурга, с которыми он беседовал во время встреч. По словам кандидата, большинство граждан выступает против ограничений и блокировок в сфере интернета. Он также подчеркнул, что российские аналоги сервиса пока не могут составить конкуренцию американской площадке по числу пользователей.

"Согласно п.4 и п.5 ст.29 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации. В связи с вышеизложенным, прошу предпринять необходимые меры в рамках Ваших полномочий для восстановления полноценной работы видеохостинга YouTube", - говорится в письме.

О том, что в России может заметно ухудшиться работа видеосервиса стало известно в конце июля. Сперва "замедление" работы YouTube анонсировал депутат Государственной думы Александр Хинштейн. В действительности скорость загрузки видео на стационарных компьютерах к началу августа заметно упала. В Госдуме "успокаивают", что ограничение не будет распространяться на другие сервисы компании Google, которой принадлежит YouTube.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру