Беглов поздравил горожан с Днем промышленности Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем городской промышленности, об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил Беглов, петербургская промышленность это путь открытий и свершений. Петербург много вложил в экономическую мощь России и оборонную безопасность, по словам губернатора.

"В этом году исполнятся 320 лет основанию Петром Первым Адмиралтейских верфей – предприятия, с которого начиналась промышленная слава Санкт-Петербурга. Спустя более чем три века, мы укрепляем статус инновационной и индустриальной столицы", – сказал градоначальник.

В конце губернатор поздравил всех тех, кто трудится на предприятиях, в институтах, инвестирует в новые проекты, готовит кадры и так далее. Он пожелал всем им достижения технологического успеха.

Фото: ЗАКС.Ру