Беглов поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Мариуполя с 81-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник от имени петербуржцев направил поздравления в адрес временно исполняющего полномочия главы муниципального образования городского округа Мариуполь Олега Моргуна и жителей города-побратима.

"В боях за Мариуполь мужество и доблесть проявили бойцы Южного фронта и Азовской военной флотилии под командованием легендарных военачальников – маршала Федора Толбухина и адмирала Сергея Горшкова. Память об их подвиге дает силы воинам, защищающим Отечество в новой схватке с нацизмом", – сказал Беглов.

Также в Смольном отметили, что Петербург продолжает помогать Мариуполю в восстановлении города, а в петербургских лагерях отдыхают мариупольские дети.

Фото: ЗАКС.Ру