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Новости 11:17

Полиция проверила кафе в рамках дела о конфликте таксистов на Комендантском

фото ЗакС политика Полиция проверила кафе в рамках дела о конфликте таксистов на Комендантском

Правоохранительные органы проверили кафе, в которые обычно приходят мигранты, в рамках дела о конфликте таксистов в Приморском районе, об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности проверено было два кафе, где, по данным правоохранителей, собирались таксисты-мигранты. Они находятся на Мебельной и Планерной улице.

В результате проверки полицией было выявлено 11 нелегалов. Из них девять граждан из Узбекистана и по одному гражданину из Таджикистана и Кыргызстана. Всех их доставили в отдел полиции.

Также в ГУ МВД добавили, что сотрудники уголовного розыска получили информацию, которая поможет решить задачи по декриминализации мигрантской среды.

Напомним, что в августе полиция уже проверяла по этому же делу другое кафе на улице Фучика.

Фото: ЗАКС.Ру


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