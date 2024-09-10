Глава городского отделения "Новых людей" не смогла избраться в МО "Княжево"

Согласно данным ГАС "Выборы", секретарь петербургского отделения партии "Новые люди" Анастасия Васильева не смогла стать депутатом в МО "Княжево". Она заняла восьмое место в пятимандатном избирательном округе. Сама Васильева рассказала своим подписчикам в Telegram-канале, что будет продолжать работать в своем районе.

"Где-то что-то пошло не так. Я тоже не стала депутатом. Это отдельная история, но я в своем районе продолжу вести работу, потому что есть определенные планы, мечты, проекты, и я всем сердцем хочу сделать его лучше", - рассказала Васильева.

Согласно опубликованным данным, ее опередили кандидаты от "Единой России", ЛДПР и самовыдвиженцы. Теперь в совете будет 14 единороссов, трое самовыдвиженцев, два представителя ЛДПР и один сторонник КПРФ.

Всего по итогам муниципальных выборов "Новые люди" смогли получить 36 депутатских мандатов. Это третий показатель по городу. Больше мест в советах получили единороссы - 1310 и кандидаты от ЛДПР - 68. Подробнее об итогах выборов - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру