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Выборы

Муниципал 15:39

Глава городского отделения "Новых людей" не смогла избраться в МО "Княжево"

фото ЗакС политика Глава городского отделения "Новых людей" не смогла избраться в МО "Княжево"

Согласно данным ГАС "Выборы", секретарь петербургского отделения партии "Новые люди" Анастасия Васильева не смогла стать депутатом в МО "Княжево". Она заняла восьмое место в пятимандатном избирательном округе. Сама Васильева рассказала своим подписчикам в Telegram-канале, что будет продолжать работать в своем районе. 

"Где-то что-то пошло не так. Я тоже не стала депутатом. Это отдельная история, но я в своем районе продолжу вести работу, потому что есть определенные планы, мечты, проекты, и я всем сердцем хочу сделать его лучше", - рассказала Васильева. 

Согласно опубликованным данным, ее опередили кандидаты от "Единой России", ЛДПР и самовыдвиженцы. Теперь в совете будет 14 единороссов, трое самовыдвиженцев, два представителя ЛДПР и один сторонник КПРФ. 

Всего по итогам муниципальных выборов "Новые люди" смогли получить 36 депутатских мандатов. Это третий показатель по городу. Больше мест в советах получили единороссы - 1310 и кандидаты от ЛДПР - 68. Подробнее об итогах выборов - в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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