В МО "Красненькая речка" большинство мест получили самовыдвиженцы

По итогам муниципальных выборов в МО "Красненькая речка" большинство мест в совете досталось кандидатам-самовыдвиженцам. Они получили 6 из 10 мандатов. Остальные четыре места распределились между представителями "Единой России". Данные об объявлении итогов выборов уже опубликованы на сайте территориальной избирательной комиссии.

Самому молодому самовыдвиженцу Сергею Антонову 27 лет, родился и проживает, согласно данным ГАС "Выборы", в Белгородской области. Сейчас он временно неработающий. Также в совет избрался пенсионер МВД Дмитрий Бонюшко. Еще в совет в качестве самовыдвиженца прошел военнослужащий Максим Васильев, и временно неработающий Дмитрий Гудиев, у которого нет места жительства в России. Еще два самовыдвиженца: предприниматель Александр Николаев и врач-терапевт Андрей Рябков.

От "Единой России" в совет прошли глава МО Александр Абраменко, воспитатель детского сада Наталия Богданова, директор школы №377 Жанна Валеева и ее подчиненная, учитель Кристина Голубничая.

Напомним, на выходных в Петербурге прошли муниципальные выборы. Большинство мест досталось кандидатам от ЕР - они получили более 80% мандатов. Подробнее об итогах муниципальных выборов - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру