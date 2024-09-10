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Муниципал 17:23

В МО "Красненькая речка" большинство мест получили самовыдвиженцы

фото ЗакС политика В МО "Красненькая речка" большинство мест получили самовыдвиженцы

По итогам муниципальных выборов в МО "Красненькая речка" большинство мест в совете досталось кандидатам-самовыдвиженцам. Они получили 6 из 10 мандатов. Остальные четыре места распределились между представителями "Единой России". Данные об объявлении итогов выборов уже опубликованы на сайте территориальной избирательной комиссии. 

Самому молодому самовыдвиженцу Сергею Антонову 27 лет, родился и проживает, согласно данным ГАС "Выборы", в Белгородской области. Сейчас он временно неработающий. Также в совет избрался пенсионер МВД Дмитрий Бонюшко. Еще в совет в качестве самовыдвиженца прошел военнослужащий Максим Васильев, и временно неработающий Дмитрий Гудиев, у которого нет места жительства в России. Еще два самовыдвиженца: предприниматель Александр Николаев и врач-терапевт Андрей Рябков. 

От "Единой России" в совет прошли глава МО Александр Абраменко, воспитатель детского сада Наталия Богданова, директор школы №377 Жанна Валеева и ее подчиненная, учитель Кристина Голубничая. 

Напомним, на выходных в Петербурге прошли муниципальные выборы. Большинство мест досталось кандидатам от ЕР - они получили более 80% мандатов. Подробнее об итогах муниципальных выборов - в материале ЗАКС.Ру.  

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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