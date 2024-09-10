Экс-глава австрийского МИДа заявила, что в России больше свободы, чем в Европе

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о том, что в России и арабских странах больше свободы, чем в Европе, передает 10 сентября ТАСС. Своей точкой зрения спикер поделилась на Дне комитета по внешним связям Петербурга.

"Сейчас в России больше свободы. То же самое не могу не отметить про арабский мир", — передает слова Кнайсль агентство.

По мнению спикера, Европа, "какой мы ее раньше знали, умерла". Она заявила, что ранее Европа считалась местом верховенства права, однако сейчас это, по ее мнению, не так.

В настоящее время Кнайсль проживает в Петербурге. В конце марта она провела лекцию в Мариинском дворце.

Фото: Bayerischer Rundfunk / YouTube (скриншот)