ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:07

Глава "Волонтерской роты" в Петербурге стал депутатом МО "Новоизмайловское"

фото ЗакС политика Глава "Волонтерской роты" в Петербурге стал депутатом МО "Новоизмайловское"

Руководитель петербургского отделения движения "Волонтерская рота за боевое братство" Григорий Малышев стал депутатом МО "Новоизмайловское". 24-летний активист пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Судя по данным праймериз "Единой России", он является членом партии. 

По итогам выборов большинство мест в муниципалитете получили самовыдвиженцы. Избраться от "Единой России" смогли только шесть человек, включая главу МО Сергея Шубина. Всего разыгрывалось 20 мандатов. Среди 12 самовыдвиженцев баллотировались сотрудники бюджетных учреждений, директора коммерческих фирм, а также глава местной администрации Игорь Морозов и руководитель представительства Чеченской республики в Петербурге Алаш Оздамиров. Среди единороссов, например, избралась заместитель главы МА Оксана Морозова. Также в совет прошли по одному представителю "Новых людей" и ЛДПР. Оба - руководители бюджетных учреждений. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что "Единая Россия" получила меньшинство в совете МО "Красненькая речка". Из десяти мест шесть досталось самовыдвиженцам. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама