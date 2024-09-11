Суд назначил наказание наблюдательнице по делу о надписи на бюллетене

Куйбышевский районный суд оштрафовал и арестовал наблюдательницу на выборах из-за пацифистской надписи на бюллетене, сообщила "Фонтанка". Марину Попову признали виновной в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Как сообщила "Фонтанка", суд назначил Поповой пять суток ареста по делу о мелком хулиганстве. Также ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии.

По словам адвоката, сам бюллетень в суде не исследовали, вместо этого среди доказательств была его фотография с надписью. "Мы предлагали провести лингвистическую экспертизу, которая бы установила: есть или нет дискредитация армии в написанных словах. Но судья сказала, что это может понять любой человек с общим образованием", — цитирует слова адвоката издание.

Попова была задержана утром 8 сентября на избирательном участке № 2213 в Центральном районе, где была наблюдателем. Причиной этого послужил бюллетень с пацифистской надписью, брошенный в избирательную урну. Попова голосовала в то утро на участке. Ее муж говорил ЗАКС.Ру, что перед ней проголосовали не менее трех человек. Также он заявлял, что не знает, почему задержали именно его жену. В то же время председатель участковой комиссии говорил о том, что Попова голосовала первой.

Фото: ЗАКС.Ру