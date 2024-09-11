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Новости 13:51

Глава Мурманской области обратился к жителям из-за атак БПЛА

фото ЗакС политика Глава Мурманской области обратился к жителям из-за атак БПЛА

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис записал видеообращение к жителям Заполярья из-за угрозы атаки беспилотников. Глава региона рассказал, что местные власти принимают все необходимые, а жителей призвал быть бдительными и сообщать о подозрительных объектах в небе и на земле. Ролик губернатор опубликовал в своем Telegram-канале 11 сентября. 

- На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с понимаем относится к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, ну а ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников. Я прошу доверять официальным источникам информации и, конечно, быть бдительными, - сказал Чибис. 

Ранее в Росавиации сообщили введении временных ограничений в аэропортах Мурманска и Апатитов. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы с 9:31 и 10:30 соответственно.

Ранее аналогичные меры из-за угрозы атак БПЛА в регионе вводились в конце августа. 

Обновление: Губернатор Чибис сообщил в 14:09, что все три беспилотника в Мурманской области сбиты.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Чибис Андрей Владимирович




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