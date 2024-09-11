Кадыров наградил Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил орденом имени Ахмата Кадырова председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, об этом 11 сентября пишет РИА Новости.

Награда была вручена в рамках Всероссийского женского форума в Грозном. Матвиенко была награждена за свой вклад в развитие российской законодательной базы, а также за достижения в социальной политике.

Глава верхней палаты парламента тоже наградила Рамзана Кадырова благодарностью за вклад в социально-экономическое развитие Чечни и добросовестный труд.

Напомним, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что готова вновь возглавить верхнюю палату парламента.

Фото: ЗАКС.Ру