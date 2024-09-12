В сестрорецком гипермаркете оставили флаг РФ с оскорблениями на украинском

В Курортном районе Петербурга возбудили уголовное дело о надругательстве над российским триколором, об этом 12 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в гипермаркете на Приморском шоссе в Сестрорецке днем в среду, 11 сентября. В полицию обратился сотрудник аналитики службы безопасности сети гипермаркетов.

По словам заявителя, неизвестный оставил на товарной полке российский флаг, на котором были написаны оскорбительные слова на украинском языке. Мужчину, который оставил испорченный триколор, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, что в мае 2024 года в Приморском районе на проспекте Королева мужчина испортил флаги России и Знамя Победы на фасаде дома.

Фото: ЗАКС.Ру