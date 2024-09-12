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Новости 10:47

В Мурманской области вновь закрыли два аэропорта

фото ЗакС политика В Мурманской области вновь закрыли два аэропорта

В двух аэропортах Мурманской области вновь ввели ограничения на прилет и вылет самолетов, об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Росаваиции.

Речь идет об аэропортах Мурманска и Апатитов. В 9:35 в четверг, 12 сентября, их закрыли по соображениям безопасности полетов гражданских воздушных судов. Это второй раз за сутки, когда аэропорты Мурманской области закрываются.

На данный момент самолет из петербургского аэропорта Пулково в Мурманск ушел на запасной аэродром в Архангельске, а другой самолет в Мурманск просто задержали.

Напомним, что в среду, 11 сентября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к жителям региона из-за угрозы атаки беспилотников.

Фото: ЗАКС.Ру


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