В Мурманской области вновь закрыли два аэропорта

В двух аэропортах Мурманской области вновь ввели ограничения на прилет и вылет самолетов, об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Росаваиции.

Речь идет об аэропортах Мурманска и Апатитов. В 9:35 в четверг, 12 сентября, их закрыли по соображениям безопасности полетов гражданских воздушных судов. Это второй раз за сутки, когда аэропорты Мурманской области закрываются.

На данный момент самолет из петербургского аэропорта Пулково в Мурманск ушел на запасной аэродром в Архангельске, а другой самолет в Мурманск просто задержали.

Напомним, что в среду, 11 сентября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к жителям региона из-за угрозы атаки беспилотников.

Фото: ЗАКС.Ру