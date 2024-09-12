Мужа Елены Блиновской задержали в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции задержали мужа блогера Елены Блиновской Алексея, об этом 12 сентября пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На данный момент детали задержания не уточняются. По словам собеседника издания, мужчина не являлся к следователю. Ранее МВД России объявляло Алексея Блиновского в розыск.

Известно, что Блиновский находился на Южно-Донецком направлении. Мужчина еще в апреле 2024 года заключил контракт на прохождение воинской службы. Тогда отец мужчины эту информацию опровергал.

Напомним, что Алексей Блиновский проходит соучастником своей жены Елены по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.