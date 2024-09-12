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Новости 14:54

В аэропортах Мурманской области сняли ограничения

фото ЗакС политика В аэропортах Мурманской области сняли ограничения

Ограничения в аэропортах Мурманской области сняли днем в четверг, 12 сентября, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Речь идет о аэропортах в Мурманске и Апатитах. Там утром в четверг, 12 сентября, вводили ограничения на прилет и вылет самолетов.

Сейчас, как сообщают в Росавиации, ограничения сняты. Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи самолетов и службы аэропортов принимали все необходимые меры в это время.

В период действия ограничений один самолет, который летел в Мурманск из Петербурга, отправился на запасной аэродром в Архангельске.

Фото: ЗАКС.Ру


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