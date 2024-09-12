В Петербурге объявили "оранжевую" погодную угрозу

"Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Петербурге из-за аномально жаркой для нынешнего сезона погоды, сообщили 12 сентября в правительстве города. Подобный уровень означает опасную погоду с возможностью стихийных бедствий.

Уровень погодной опасности объявлен с 21:00 четверга, 12 сентября, по 21:00 субботы, 14 сентября. При этом превышение климатической нормы на семь градусов и более ожидается в Петербурге в период с 13 по 17 сентября.

"Среднесуточная температура будет составлять от +19 до +21 градуса", — отметили в Смольном.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов предупреждал о возможности установления новых температурных рекордов во второй половине недели.

Фото: ЗАКС.Ру