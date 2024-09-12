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Муниципал 18:41

Трое членов ТИК №29 стали муниципальными депутатами

фото ЗакС политика Трое членов ТИК №29 стали муниципальными депутатами

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 12 сентября освободила от обязанностей троих членов территориального избиркома №29 с правом решающего голоса. Все трое стали муниципальными депутатами. Так, Сергей Алешин и Алексей Ершов избрались в совет МО "Александровский" от "Единой России", а Вячеслав Карпов смог пройти в совет МО "Купчино" от КПРФ. 

Алешин на момент участия в выборах занимал должность заместителя главы местной администрации в МО "Гагаринское". Ершов еще до избрания имел дело с муниципалами - он является директором подведомственного учреждения МО "Александровский". Карпов работает экономистом в строительной компании. 

Отметим, все упомянутые муниципальные образования находятся на территории Фрунзенского района. ТИК №29 также отвечает за организацию выборов в этом районе. В частности, в МО "Георгиевский"

Ранее ЗАКС.Ру посчитал, насколько обновились муниципальные советы после выборов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.РУ


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Гагаринское
Пока еще нет голосов...
МО Георгиевский
Пока еще нет голосов...
МО Купчино




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