Путин пожаловался на утрату политиками нравственных границ

Многие современные мировые политики утратили нравственные ориентиры, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском форуме объединенных культур 12 сентября. По его мнению, также они нарушают запреты, которые действовали даже во времена Холодной войны во второй половине XX века.

"В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признаку", — приводит слова российского президента пресс-служба Кремля.

По мнению Путина, в подобных странах "наступает расчеловечивание правящих режимов", что сказывается на жителях этих государств. С этим он связал якобы растущий поток переселенцев из подобных стран в Россию вкупе с подписанием указа о поддержке иностранцев, "разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Форум стартовал в Петербурге 11 сентября, его работа продлится до 14 сентября. По словам главы Минкульта Ольги Любимовой, в работе мероприятия принимают участие представители 80 стран мира.

Фото: Kremlin.ru (скриншот трансляции)