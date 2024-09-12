Хуснуллин пообещал к концу года маршрут между Петербургом и Севастополем

До конца 2024 года в России должно завершиться проведение работ по созданию единого автомобильного маршрута между Петербургом и Севастополем, сообщил 12 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин. Заявление было сделано по итогам участия в форуме дорожных инициатив, о чем чиновник написал в своем Telegram-канале.

"До конца года планируем завершить работы на дороге А-289, которая соединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост", — сообщил Хуснуллин.

В результате планируется получить единый маршрут протяженностью около 2,6 тысячи километров "без единого светофора и перекрестка".

Ранее стало известно об обустройстве двух парковок в Кронштадте для удобства посетителей "Острова фортов". Одна из них уже работает в тестовом режиме.

Фото: ЗАКС.Ру