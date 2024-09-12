В ближайшие шесть лет на развитие культуры в России направят 165 млрд рублей, заявила 12 сентября вице-премьер Татьяна Голикова. Слова чиновницы прозвучали в кулуарах Петербургского форума объединенных культур.

При этом Голикова отметила, что итоговая сумма предоставляемых средств может оказаться заметно больше. О том, сколько может быть потрачено в итоге, вице-премьер не сказала.

"Уже в согласованном формате на шесть лет — 165 млрд рублей. Но это не все, мы добиваем сейчас с Минфином окончательную цифру, она будет существенно больше", — цитирует чиновницу ТАСС.

Форум стартовал 11 сентября, его работа продлится до 14 сентября. По словам министра культуры Ольги Любимовой, среди участников мероприятия оказались представители 80 стран. Вечером в четверг на форуме выступил президент Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру