У Беглова начнется второй губернаторский срок 18 сентября

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов вступит в должность главы города после выборов на следующей неделе, об этом 13 сентября сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в своем Telegram-канале.

В должность Беглов вступит 18 сентября. Ранее ЗАКС.Ру писал, что три собеседника издания сообщали о том, что инаугурация пройдет в эту дату.

Как отметил Бельский, комитет по законодательству Петербурга утвердил решение о проведении церемонии на первом в осеннюю сессию заседании парламента города.

Мероприятие проведут в Мариинском дворце. Как и любое пленарное заседание петербургского ЗакСа, заседание с инаугурацией будут транслировать в социальных сетях. Кроме этого, трансляцию покажут на городских телеканалах.

Фото: ЗАКС.Ру