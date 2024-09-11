Инаугурация Беглова может пройти 18 сентября

Торжественная церемония инаугурации губернатора Александра Беглова на новый срок может пройти в Мариинском дворце в следующую среду, 18 сентября. О том, что мероприятие предварительно собираются назначить на эту дату, ЗАКС.Ру сообщили три собеседника. Ровно пять лет назад в этот день Беглов в стенах Законодательного собрания лишился приставки врио и приступил к обязанностям губернатора Северной столицы.

Обычно инаугурация проходит в рамках пленарного заседания, однако в этот раз депутаты могут перенести собрание на четверг, 19 сентября, предположил один из собеседников ЗАКС.Ру. Отчасти это может быть связано с проведением других мероприятий в городе. Например, четвертым Евразийским женским форумом.

На инаугурации 2019 года присутствовали депутаты Государственной думы, члены правительства Петербурга, а также спикер Совета Федерации и экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Согласно протоколу предыдущей церемонии, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии должен вручить губернатору заверенную копию решения об утверждении итогов выборов. Также Беглову предстоит принести присягу и получить от председателя парламента нагрудный знак главы города. В прошлый раз нагрудный знак помогал надеть Вячеслав Макаров. Также глава города должен объявить, кто будет представлять регион в СФ. Вероятно, на этом посту останется Матвиенко.

Напомним, Беглов одержал победу на выборах с результатом в 59%. Всего на выборах главы города приняли участие в голосовании чуть более 1,5 млн человек.

Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру