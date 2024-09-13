Губернатор Мурманской области сообщил об опасности прилета БПЛА

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на территории региона сохраняется опасность прилета беспилотников, об этом 13 сентября он написал в своем Telegram-канале.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", – написал Чибис.

Он также попросил жителей и гостей Мурманской области относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам.

Напомним, что в двух аэропортах Мурманской области (в Мурманске и Апатитах) дважды вводили ограничения на прилет и вылет самолетов.

Фото: ЗАКС.Ру