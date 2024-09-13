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Новости 13:16

Губернатор Мурманской области сообщил об опасности прилета БПЛА

фото ЗакС политика Губернатор Мурманской области сообщил об опасности прилета БПЛА

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на территории региона сохраняется опасность прилета беспилотников, об этом 13 сентября он написал в своем Telegram-канале.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", – написал Чибис.

Он также попросил жителей и гостей Мурманской области относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам.

Напомним, что в двух аэропортах Мурманской области (в Мурманске и Апатитах) дважды вводили ограничения на прилет и вылет самолетов.

Фото: ЗАКС.Ру


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