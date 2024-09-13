Любимова: Российский кинопрокат адаптировался к санкциям

Российский рынок кинопроката успешно адаптировался к введенным против страны санкциям, передает 13 сентября ТАСС слова главы Минкульта Ольги Любимовой. По утверждению министра, пика выпускаемых в кинотеатры лент следует ожидать в 2026 году.

Как заявила Любимова, всего в 2023 году в прокат было выпущено 207 отечественных фильмов, а за первые шесть месяцев нынешнего года — 103 картины.

"Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году", — высказалась глава Минкульта на полях Петербургского форума объединенных культур. При этом она отметила, что рынок уже адаптировался к введенным против России санкциям, а наблюдаемые в 2024 году тенденции "позволяют говорить о его ускоренном росте".

Петербургский форум стартовал 11 сентября, его работа продлится до 14 сентября. Накануне перед участниками мероприятия выступил президент Владимир Путин.

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой