Минюст внес газету "Собеседник"* в реестр иноагентов

Газета "Собеседник"* оказалась включена в реестр иностранных агентов, следует из решения Министерства юстиции. Ведомство внесло очередные дополнения в список днем 13 сентября.

Кроме того, статус иноагентов получили бывший депутат совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области Нина Беляева**, глава тульского отделения партии "Яблоко" Владимир Дорохов***, музыкант и специалист по компьютерной графике и анимации Михаил Ежов****, журналист Ярослав Распутин***** и активист Олег Степанов******.

В Минюсте заявили, что "Собеседник"* распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике вкупе с "недостоверными сведениями, направленными на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации". Также об издании заявили, что оно якобы выступало против СВО. Аналогичные претензии выдвинули к Беляевой**, Дорохову***, Ежову**** и Распутину*****. Касательно Степанова****** в ведомстве отметили, что тот "участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом" и распространял материалы издания, внесенного в перечень нежелательных в России. Также ему поставили в вину распространение фейков о действиях российских властей.

Кроме того, Минюст обновил названия Telegram-каналов, переименованных после внесения в список иностранных агентов, произошедшего в середине августа. Теперь в перечне можно увидеть такие позиции, как ""HZГ"******* (прежние наименования — "Незыгарь"*******, "НЕЗЫГАР"*******, "НЕЗЫГАР@"*******, "НZГ. Russica"*******)", ""ЕЖ/дневник"******** (прежнее наименование — "BRIEF"********)" и ""ЕЖ/главное"********* (прежние наименования — "BRIEF Важное"*********, "Незыгаревский"*********)".

*Минюст внес "Собеседник-Медиа" в список иностранных агентов

**Минюст внес Нину Беляеву в список иностранных агентов

***Минюст внес Владимира Дорохова в список иностранных агентов

****Минюст внес Михаила Ежова в список иностранных агентов

*****Минюст внес Ярослава Распутина в список иностранных агентов

******Минюст внес Олега Степанова в список иностранных агентов

*******Минюст внес "HZГ" в список иностранных агентов

********Минюст внес "ЕЖ/дневник" в список иностранных агентов

*********Минюст внес "ЕЖ/главное" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру