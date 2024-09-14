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Новости 10:46

Беглов поздравил Нахимовское училище с юбилеем

фото ЗакС политика Беглов поздравил Нахимовское училище с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив Нахимовского военно-морского училища с 80-летием, об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В честь праздника Беглов направил поздравления руководству, научно-педагогическому коллективу, воспитанникам и выпускникам училища.

"История прославленного училища неразрывно связана с героической ратной летописью нашего города. Символично, что мы отмечаем замечательный юбилей в год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – нашего Ленинградского Дня Победы. Его первыми воспитанниками стали дети погибших защитников Родины", – сказал Беглов.

Также градоначальник подчеркнул, то нахимовцев воспитывают в духе флотского братства и патриотизма. По словам Беглова, юные воспитанники учатся быть стойкими и мужественными.

В конце губернатор пожелал преподавателям и нахимовцам здоровья, благополучия и успехов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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